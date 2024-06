Bildrechte: picture alliance / AP Photo | Uncredited

07. Juni 2024, 14:24 Uhr

In Sachsen stehen vom 20. Juni bis zum 3. August wieder die Sommerferien an. Für Kinder in und um Dresden sowie in der Lausitz ist das eine wunderbare Zeit für Entdeckungen. Wie wäre es beispielsweise mit Schnitzeljagd in der Dresdner Altstadt, ein Blick in die Zukunft in Bautzen oder Wissenswertes rund um das weiße Gold in Meißen. Zwölf Tipps für kulturelle Sommerferien: