Sommerferien in Dresden und der Lausitz: Spiele, Rätsel und Kunst – Zwölf Tipps

02. Juli 2024, 16:17 Uhr

In Sachsen freuen sich Kinder vom 20. Juni bis zum 3. August über die Sommerferien 2024. Für Kinder in und um Dresden sowie in der Lausitz ist das eine wunderbare Zeit zum Spielen, Rätseln und Entdecken. Bei einer Schnitzeljagd die Dresdner Altstadt entdecken, in Meißen auf Schloss Albrechtsburg Wissenswertes rund um das weiße Gold erfahren oder in Bautzen Instrumente ausprobieren – hier sind zwölf Tipps für kulturelle Sommerferien: