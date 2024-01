Bildrechte: Düker

Empfehlungen Winterferien-Spaß: Elf Tipps für Kinder in Dresden und der Lausitz

Hauptinhalt

27. Januar 2024, 00:01 Uhr

Kinder in Sachsen können in den Winterferien vom 12. bis 23. Februar 2024 viel erleben: im Museum Bautzen basteln, auf Schloss Moritzburg in die Rolle von Aschenbrödel schlüpfen, in Dresden malen wie echte Künstler, in der Oberlausitz den Spuren des sorbischen Wassermanns folgen und vieles mehr. Hier eine Auswahl an Tipps für Ferienabenteuer mit der ganzen Familie – mit Service-Infos zu Adressen, Terminen und Barrierefreiheit.