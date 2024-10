Bildrechte: Elvira Speer/MDR

Kulturelle Ausflugsziele Wohin am Wochenende? Tipps für Erfurt, Halle und Lichtenwalde

02. Oktober 2024, 15:30 Uhr

Endlich Wochenende! Wegen des Feiertages am 3. Oktober vielleicht sogar ein verlängertes. Wir empfehlen passend zum Herbst ein Kürbisfestival auf Schloss Lichtenwalde, ein Tanztheater in Halle mit der Musik von Radiohead und ein Konzert in Erfurt von einer der einflussreichsten Indie-Bands Deutschlands: The Notwist. Hier sind unsere Kulturtipps für Ihr Wochenende.