Bildrechte: Alexandra Ivanciu

Kulturelle Ausflugsziele Wohin am Wochenende? Tipps für Gera, Zeitz und Schneeberg

19. Dezember 2024, 15:30 Uhr

Was ist am Wochenende los, so kurz vor Weihnachten? In Gera gibt es eine Ausstellung mit Fotos der faszinierenden Avantgarde-Künstlerin Aenne Biermann im Dialog mit Werken von Heidi Specker. Einfach mal abtauchen? Das ist möglich mit einem Ausflug in das unterirdische Zeitz. Oder besuchen Sie Schneeberg: die Stadt der ewigen Weihnacht! Die GfzK in Leipzig zeigt feministische Kunst der polnischen Künstlerin Maria Pinińska-Bereś mit ganz viel Rosa. Das sind unsere Tipps: