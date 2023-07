Die Möglichkeiten sind unzählbar, daher sollte man in Dresden mindestens einen kurzen Stopp machen. Wer lieber in die urbane Großstadt abtauchen will, kann am Goldenen Reiter vorbei in Richtung Albertplatz gehen und dann in die Dresdner Neustadt abtauchen. Dort laden zum Beispiel in der Alaunstraße viele Restaurants und Cafés zum Verweilen ein.

Der Elberadweg führt in die Dresdner Altstadt mit Residenzschloss, Zwinger und Semperoper. Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich