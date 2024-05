Am 20. Mai 2024 ist Deutscher Mühlentag. 650 historische und teils noch gewerbliche Mühlen öffnen ihre Türen, in Sachsen sind 103 dabei, in Thüringen 54 und in Sachsen-Anhalt 33. Vielerorts gibt es ein besonderes Programm. Da fällt die Auswahl nicht leicht. In unserer Übersicht finden Sie Empfehlungen für einen Ausflug mit der ganzen Familie zum 31. Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag. Spannende Entdeckungen und Begegnungen garantiert in lebendigen Kultur-Denkmälern, die nicht nur Museum sind: