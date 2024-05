Bildrechte: picture alliance / ZB | Jens Wolf

31. Deutscher Mühlentag | 20. Mai Mühlentag 2024 in Sachsen-Anhalt: 10 Empfehlungen zu Pfingsten

19. Mai 2024, 15:25 Uhr

Zu Pfingsten verspricht der Deutsche Mühlentag am 20. Mai 2024 in Sachsen-Anhalt spannende Einblicke in die Mühlen des Landes. 33 Mühlen beteiligen sich. Zum Beispiel die Düppler Mühle in Magdeburg, in Colbitz und Plossig treffen Sie Menschen, die eine ganze Mühle versetzt haben und in Brehna eine Müllersfamilie, die ihre Mühle schon seit 1845 betreibt. Tolle Angebote für Kinder gibt es in Klein Quenstedt bei Halberstadt. Abbenrode im Harz lädt zur Wanderung auf dem Mühlen-Pfad. Und es gibt noch mehr! Zehn Tipps für einen Ausflug am Pfingstmontag mit der ganzen Familie.