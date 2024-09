In der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau im Schloss Georgium untersucht die Ausstellung "Kindsköpfe", wie sich Kinderporträts vom Barock bis zur Romantik veränderten. Da sind Gemälde zu sehen, auf denen Aristokraten ihren Nachwuchs als reiche, gesunde und herrschaftsfähige Heiratskandidaten in starrer Pose anpreisen. Irgendwann kommen die Bilder in Bewegung, gefährliche Hunde stehen neben Knirpsen voll kindlicher Anmut. Auf einem Gemälde von Philipp Otto Runge aus dem Jahr 1805 steht "Die kleine Luise Perthes" auf einem Stuhl am Fenster. Vielleicht legt sie ihre Hand an den Hals, weil er enger zu werden droht, wenn sie daran denkt, dass das mit dem Großwerden vielleicht nicht so einfach wird. Genauso geht es vielen Kindern heute auch noch. Klingt nach einer nachdenklich stimmenden Ausstellung mit Bildern, die viel erzählen über uns Menschen.