In Letzlingen steht das einzig heute noch erhaltene Hohenzollernschloss in Sachsen-Anhalt. Mitte des 19. Jahrhunderts ließ Friedrich Wilhelm IV. das heute so prunkvoll erstrahlende Letzlinger Jagdschloss im Stil der englischen Neogotik errichten. Wenige Jahre später wurde im Schlosspark eine Kirche, ebenfalls im neogotischen Stil Englands errichtet. Bis ins 20. Jahrhundert hinein fanden in Letzlingen Hofjagden statt, die ein bedeutendes gesellschaftliches Ereignis darstellten und Gäste von hohem Rang, darunter Otto von Bismarck und Zar Alexander II., nach Sachsen-Anhalt lockten.