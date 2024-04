Bei schlechtem Wetter ist ein Besuch im Museum Heineanum eine gute Alternative zum Wanderausflug. Das Naturkundemuseum am Halberstädter Domplatz ist auf Vogelkunde spezialisiert und bietet einen umfassenden Einblick in die Welt der Vögel. Die Dauerausstellung zeigt die beeindruckende Formen- und Farbenvielfalt der Vogelwelt – von rund 9.000 Vogelarten der Erde sind hier 286 zu sehen. Auch heimische Vogelarten, speziell aus dem Harz, werden gezeigt. Darüber hinaus gibt es im Museum zwei Saurierskelette zu sehen: Plateosaurus und Plesiosaurus, die um 1900 im Stadtgebiet von Halberstadt gefunden wurden. Auch kleine und große Dino-Fans kommen also auf ihre Kosten.

Bildrechte: IMAGO / ecomedia/robert fishman