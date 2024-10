Der Name des Films ist irreführend, da weder die Dreharbeiten noch die Entwicklung der Geschichte in Budapest stattfanden. "Grand Budapest Hotel" handelt von einem fiktiven Hotel in einem fiktiven osteuropäischen Land und wurde an mehreren Orten in Sachsen gedreht. Der mit vier Oscars ausgezeichnete Film von Wes Anderson wurde hauptsächlich in Görlitz gedreht. So dienten die historische Altstadt, das Görlitzer Kaufhaus, der Untermarkt, das alte Freisebad, das Rathaus und das barocke Bürgerhaus "Brauner Hirsch" als Kulisse für "Grand Budapest Hotel".