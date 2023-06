Bei der Gestaltung des Programms sind die Stelzener rund um Henry Schneider den Ursprüngen treu geblieben. Die Stelzenfestspiele sollen nicht nur einen kleinen, elitären Kreis erreichen. Neben Performances und Ausstellungen gibt es vor allem Musik zu hören, von klassisch bis hoch experimentell in Form der Landmaschinen-Symphonie. Auch in diesem Jahr wird sie zum Auftakt am Freitag zu hören sein. Musikfreunde können sich außerdem unter anderem auf ein Akkordeon-Konzert, Vivaldis "Die Vier Jahreszeiten" in Streicher-Besetzung, ein Streichquartett aus der Mongolei und das traditionelle große Abschlusskonzert am Sonntag freuen.