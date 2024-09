Bildrechte: imago/suedraumfoto

"Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte" Tag des offenen Denkmals 2024: Tipps für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

05. September 2024, 15:22 Uhr

Am Sonntag, 8. September 2024, ist Tag des offenen Denkmals. 2024 findet der bundesweite Tag unter dem Motto "Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte" statt. Viele Orte wie Burgen, Klöster, Lost Places, Industriebauten und andere Denkmäler öffnen ihre Türen und gewähren Blicke hinter die Kulissen, zum Teil nur an diesem Tag! Hier sind unsere Tipps für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – zum Beispiel eine ungewöhnliche Festungsanlage in Magdeburg, das Glashaus im Volkspark Paradies in Jena, eine Windmühle in Schlotheim oder die einzige noch im Original erhaltene "Stasi"-Untersuchungshaftanstalt Sachsens in Dresden.