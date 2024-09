Das Denkmal "Stadtmühle" in Groitzsch verkörpert in seinem Gebäudeensemble alt und neu. Typisch für Sachsen und doch sehr besonders. Die Mühle befindet sich in Groitzsch am Schnaudermühlgraben, erbaut wurde sie 1803 und nach einem Brand 1930 wieder aufgebaut. Sie war bis 1988 in Betrieb. Zum Baukomplex gehören das Fachwerkwohnhaus, das Mühlengebäude mit Winzerkeller und der Mühlengarten mit historischem Mühlrad. Am Tag des offenen Denkmals können die sonst nicht zugänglichen Teile der Stadtmühle sowie der Mühlengarten besichtigt werden.