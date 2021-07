Begleitend zur Sonderausstellung "Viel früher als gedacht! Der Königstein in der Bronzezeit" werden "Schmuck und Lederbeutel selbst gemacht!" In der Bronzezeit schmolz man zerbrochene Gegenstände ein, um neue daraus herzustellen. Einige lassen sich in der Sonderschau erkunden. Eine Inspiration, um selber welche kreativ zu werden, gebrauchte Stromkabel sind die Materialquelle dafür. Früher bewirtschafteten die Soldatenfamilien ihren eigenen Garten, in dem auch Kräuter wuchsen. Die werden am Schatzhaus gesammelt, um in der Kräuterwerkstatt ein leckeres Salz herzustellen, zum Mitnehmen.

In der Festung, aber auch an der frischen Luft gibt es Ferienangebote. Bildrechte: Festung Königstein / Matthias Hultsch