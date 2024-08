Die Hip-Hop-Welle schwappte in den 80er-Jahren auch in die DDR und Breakdance wurde sogar zur staatlich anerkannten Sportart mit landesweiten Meisterschaften. Auch in Meißen begeisterten sich Jugendliche für diese in New York entstandene Subkultur. Einer von ihnen war Heiko "Hahny" Hahnewald aus Meißen. Der heute 58-Jährige ist der dienstälteste professionelle Breakdancer Deutschlands und war zweifacher Breakdance-Meister der DDR.

Anlässlich seines 40. Bühnenjubiläums in diesem Jahr, widmet sich eine Ausstellung in Meißen seiner Geschichte und zeigt die Anfänge seiner Laufbahn, die 1984 auf den Straßen und Plätzen in Meißen begann. Gezeigt wird, wie der Breakdance relativ schnell seinen Weg von der Straße in die Vereinssporthallen und auf die Bühnen der Kulturhäuser in der DDR gefunden hat und zur anerkannten Sportart wurde. In diesem Jahr war Breakdance sogar erstmals eine Disziplin bei den Olympischen Spielen