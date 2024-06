Bildrechte: Ed Reeve

Kulturelle Ausflugsziele Wohin am Wochenende? Tipps für Dresden, Aschersleben und Tiefurt

Hauptinhalt

20. Juni 2024, 15:30 Uhr

Sie suchen Tipps fürs Wochenende? Beim Kultursommer in Weimar-Tiefurt können Sie Konzerte unter freiem Himmel genießen und dabei den Schlosspark entdecken. In Aschersleben gibt es die berühmten Bayreuth-Kulissen von Neo Rauch und Rosa Loy in einer Ausstellung zu sehen, und in Dresden lädt die Kinderbiennale zum perfekten Auftakt für die Sommerferien.