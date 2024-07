Ein Ausflug allein zu Schloss und Park Moritzburg in Zeitz reicht Ihnen nicht? (Glaub ich nicht, hab ich schon ausprobiert, lohnt sich immer!) Wenn Sie aber jetzt hinfahren, stehen Sie praktisch mit einem Bein in Japan. Denn Zeitz ist seit 20 Jahren mit der Stadt Tosu befreundet, eine Freundschaft, die gepflegt wird. Derzeit mit der Ausstellung "Sonnenglanz und Mondenschein". Nicht von ungefähr gibt es draußen im Schlosspark auch einen japanischen Garten.

Wenn Sie schon mal in Zeitz sind, könnten Sie bei eventuellen Gewittern, Starkregen oder Hitzeanfällen abtauchen in die unterirdischen Gänge der Stadt. Und noch was Spektakuläres hat Zeitz zu bieten. Am Samstag feiert das Neue Theater Zeitz Premiere mit einem Stück in ukrainischer Sprache. Wollte ich noch erwähnen.