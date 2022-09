Welche Spielräume und welche Grenzen eröffnen uns Daten? Um dieses Thema kreisen viele Medienkunstwerke auf der 3. "Pochen"-Biennale in Chemnitz. Es ist faszinierend, was sich alles mit diesem "Werkstoff" in der Kunst anstellen lässt. Vier Spieglein an der Wand, zum Beispiel, die beim Vorbeispazieren unsere Datenessenz extrahieren. Oder ein Wunderwald, der nur für die Träger einer Spezialbrille sichtbar wird. Die riesige Datenmenge, die die Kriegsgräuel in Sarajewo für den Internationalen Gerichtshof in Den Haag dokumentierte, hat Medienkünstlerin Charlotte Eifler um eine eigentlich unsichtbare Datenwolke mit vielen grauen Pünktchen ergänzt. Sie markiert die menschlichen Traumata und macht sie sichtbar.

Künstler Ingo Günther visualisiert in Chemnitz Daten mit leuchtenden Globen. Bildrechte: Natalie Bleyl