Fontana gilt als eine der ersten Künstlerinnen der Neuzeit, die eigenständig arbeitete. Sie schuf zahlreiche Porträts und Historienbilder mit mythologischen und biblischen Motiven. Das Dresdner Andachtsbild "Die Heilige Familie" ist ein frühes Werk der Bologneser Malerin. Es wurde ebenfalls gerade erst in der Werkstatt der Gemäldegalerie Alte Meister untersucht und restauriert, um Malweise und -materialien Fontanas zu analysieren. Erste Erkenntnisse wurden in einer großen monografischen Ausstellung der National Gallery of Ireland in Dublin zu Fontana vorgestellt werden. Deshalb wird das Gemälde erst ab Mitte August in Dresden zu sehen sein.

Lavinia Fontanas Gemälde "Die Heilige Familie" wird derzeit in Irland gezeigt und ist ab August in Dresden zu sehen. Bildrechte: Gemäldegalerie Alte Meister / Staatliche Kunstsammlungen Dresden / Foto: Estel/Klut