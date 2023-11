Bildrechte: Wolfgang Thieme

Ausstellungen Das sind die spannendsten Museen in Sachsen

08. November 2023, 00:01 Uhr

In Dresden Raffaels "Sixtinische Madonna" und andere Meisterwerke sehen, in Chemnitz Otto Dix entdecken, in Wurzen Joachim Ringelnatz' Spuren folgen, in Freiberg Kristalle bewundern oder in Zwickau den letzten produzierten Trabi bestaunen: Wie wäre es mit einem Ausflug ins Museum? Wer in Sachsen nach einem Ausflugsziel sucht, dem empfehlen wir diese spannenden Museen mit einzigartigen Exponaten.