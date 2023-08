Arbeiten am Welttheater in Bad Frankenhausen: "Eine Viecherei"

Tübke indessen schuf in elf Jahren – zwischen 1976 und bis zur Einweihung am 14. September 1989 – ein epochales Gemälde über die Geburt der Neuzeit mit mehr als 3.000 Figuren. Sieben Jahre dauerten allein die Vorstudien und Modellzeichnungen. Danach stand der Maler mit seinen Helfern täglich zehn Stunden auf den Gerüsten, eine "Viecherei", wie er selbst sagte. Der Kritiker Eduard Beaucamp interpretierte das vollendete Werk als "Welttheater". Das 14 x 123 Meter große Rundbild ohne Anfang und Ende transzendiere die historische Wirklichkeit des Bauernkrieges "in die Zeitlosigkeit der apokalyptischen Entstehung der Welt oder deren Untergang". Über die DDR-spezifischen Lebenserfahrungen des Künstlers hinaus werde das Werk zum Spiegel einer von Utopien enttäuschten Übergangszeit. Besucher betrachten im Panorama-Museum in Bad Frankenhausen das Monumentalgemälde "Frühbürgerliche Revolution in Deutschland" von Werner Tübke. Bildrechte: dpa

Selbstbewusster Harlekin: "Ich zähle mich nicht zur DDR-Kunst"

"Selbstbildnis mit Palette" (1971) Bildrechte: dpa Als nach der Wende Stimmen aufkamen, die die Schließung des Panoramas forderten und Tübke einen Staatskünstler nannten, entgegnete er, unabhängig gelieben zu sein, gerade bei der Arbeit in Bad Frankenhausen. Sich selbst verewigte Tübke, der die Wende nicht als großen Umbruch sah, darin als Harlekin. Nach seinem Opus magnum eigentlich körperlich am Ende arbeitete Tübke nach der Wende an zwei großen Aufträgen; einem Bühnenbild für del Monacos Neuinszenierung von Webers "Der Freischütz" in Bonn (1990-1993) und an einem Flügelaltar für die St. Salvatoris-Kirche in Clausthal-Zellerfeld (1993-1996).



Außerdem entstanden viele eigenständige, meist kleinformatige Gemälde mit typischem Personal, Narren und Harlekine sowie Porträts. Auf die Frage, ob er sich beschwert habe, dass auch seine Bilder in der umstrittenen DDR-Kunst-Schau in Weimar 1999 auftauchten, konterte er in seiner bekannt trockenen Art: "Nein, ich registriere so etwas eigentlich nicht (...) Ich zähle mich nicht zur DDR-Kunst."

Malerlehrling, Kunststudent, HGB-Rektor

Flügelaltar für die St. Salvatoris-Kirche in Clausthal-Zellerfeld (1993-1996) Bildrechte: dpa Dabei gilt er gemeinsam mit Bernhard Heisig und Wolfgang Mattheuer als Begründer der Leipziger Schule. Am 30. Juli 1929 in Schönebeck geboren, machte er zunächst eine Malerlehre. 1947 holte er das Abitur nach und studierte dann bei Ernst Hassebrauk und Elisabeth Voigt an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB). 1950 sattelte er auf Kunstgeschichte und Psychologie um, das Studium an der Uni Greifswald schloss er zwei Jahre später ab. Von 1955 bis 1957 war er Assistent an der HGB.



Als unbequemer Querdenker entlassen, arbeitete er bis zu seiner Wiedereinstellung Ende 1962 fast fünf Jahre freischaffend. 1964 erfolgte seine Berufung zum Dozenten, 1972 übernahm er den Lehrstuhl für Malerei an der HGB. 1973 bis 1976 trat er die Nachfolge von Albert Kapr als Rektor der HGB an. Lehrer dort sei er sehr gern gewesen, sagte Tübke rückblickend. Ein strenger allerdings:

Es war sehr schön. Der Unterricht begann um 8 Uhr. Im ersten halben Jahr kamen die Studenten dann so 8:30 Uhr – und durften wieder gehen.

Werner Tübke Über seine Zeit als Lehrer an der HGB in Leipzig

Renaissance-Maler als "Wahlverwandte"

Auf die Frage, ob er sich als Künstler zu DDR-Zeiten mehr beachtet gefühlt habe, erklärte er in einem Zeitungsinterview, er könne das so nicht beantworten. Die 50er- und 60er-Jahre seien ganz schwierig für die Kultur gewesen. "Doch dann brauchte die DDR Valuta. Da ich Valuta produzierte, hieß es: Sie müssen mal wieder nach Frankreich oder Italien, malen. Ich bekam 15 Prozent des Bildererlöses, der Staat 85. Auf diese Art hatte ich aber Gelegenheit, Europa kennenzulernen, jung genug." Auf dem Schlachtberg, wo die aufständischen Bauern 1525 vernichtend geschlagen wurden, steht heute das Panorama-Museum mit Tübkes Gemälde. Bildrechte: imago/imagebroker

Den "ganzen mediterranen Raum" betrachtete Tübke als seine "wahre künstlerische Heimat", die großen Renaissance-Maler als seine "Wahlverwandten". 1971 war er das erste Mal nach Italien gereist, der Mailänder Kunsthändler Emilio Bertonati hatte eine Wanderausstellung organisiert, die Tübke international bekannt machte. Nachdem ihm die elf Jahre währende, körperlich zehrende Arbeit am Bauernkriegspanorama "seiner Gegenwart und Umwelt fast entfremdet" hatte, begab er sich auf Reisen in den Süden, um wieder an Licht und Luft zu kommen.

Im Mai 2004 eröffnete das Panorama Museum in Bad Frankenhausen die Werkschau "Faszination Mittelmeer" mit Bildern aus mehr als 30 Jahren. Zur Eröffnung konnte er wegen seines Gesundheitszustandes nicht mehr kommen. Tübke starb am 27. Mai 2004 im Alter von 74 Jahren in Leipzig. Dort gab es auch im Jahr seines 90. Geburtstages keine große Schau. Dafür wurde in Schönebeck an den berühmten Sohn der Stadt erinnert; das Panorama Museum in Bad Frankenhausen zeigte Bilder seiner ersten Reise in die Sowjetunion: "Werner Tübke. Von Petersburg bis Samarkand – Unter fremden Menschen".

Neuer Blick auf "Kunst in der DDR"

Und 30 Jahre nach dem Mauerfall widmete sich der Kunstpalast in Düsseldorf 2019 in einer großen Sonderausstellung der DDR-Kunst: "Utopie und Untergang. Kunst in der DDR". Zu sehen sein sollten auch mehrere Hauptwerke "der seit der documenta 1977 als offizielle Maler der DDR wahrgenommenen Künstler Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Willi Sitte", um "tiefere Einblicke in deren Schaffen" zu ermöglichen. Dafür sei die Zeit nun offenbar reif, kommentierte Tübkes Galerist Karl Schwind im Gespräch mit MDR KULTUR. Eine Palette mit Farben und Pinsel des Leipziger Malers Werner Tübke Bildrechte: dpa