Kitsch und Klischees – das kam also heraus beim ersten Kontakt mit dem digitalen Sprachassistenten. Dennoch bleibt Martin Kobe offen für diese neue Technologie: "Also ich bin natürlich neugierig, was für Möglichkeiten da bestehen, aber ich sehe für mich selber noch nicht so richtig die Anknüpfungspunkte, da für mich die Malerei eigentlich perfekt ist. Das Medium ist so einfach und hat unendliche Möglichkeiten. Und ich würde mich ja selber um das Spiel bringen. Denn die KI wird es natürlich sofort für mich spielen, sicher mit einem unglaublichen Zeitgewinn. Aber ich müsste gar nicht, warum ich das machen sollte."