Vereinshaus Wasser-Stadt-Leipzig e. V.

Industriestraße 72

04229 Leipzig



Veranstaltung:

"Anschlussgleise im Leipziger Westen" am 5. September 2024 um 17:30 Uhr

Treffpunkt ist am Verladehaus Nr. 1.

Die Führung endet am Bürgerbahnhof Plagwitz, Rolf-Axen-Straße/Röckener Straße.



Kosten:

Regulär 8 Euro, ermäßigt 5 Euro (Zahlung in bar vor Ort)

Anmeldung bis 3. September über eventis@imagourbis.de



Barrierefreiheit:

Die Führung ist nicht barrierefrei.



Nonnenbrücke

Nonnenstraße 23

04229 Leipzig



Veranstaltung:

"Elster-Saale-Kanal und Lindenauer Hafen" am 6.September 2024 um 17:30 Uhr

Treffpunkt ist auf der Ostseite der Brücke zwischen Buntgarnwerken und Seniorenheim.

Die Führung endet am Lindenauer Hafen, Hafentor/Hafenstraße (Nähe Plautstraße).



Kosten:

Regulär 8 Euro, ermäßigt 5 Euro (Zahlung in bar vor Ort)

Anmeldung bis 3. September über eventis@imagourbis.de



Barrierefreiheit:

Die Führung ist nicht barrierefrei.