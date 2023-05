Zu sehen ist in Memleben wenig von der einstigen Bedeutung, die der Ort im 10. Jahrhundert hatte. Am Sterbeort von Otto und seinem Vater Heinrich entstand eine Kirche, für die es in Mitteldeutschland kein Vorbild gab: 82 Meter lang, fast 40 Meter breit, zwei Chöre, zwei Querhäuser, ein dreischiffiges Langhaus. Benediktinermönche sollten hier bis in alle Ewigkeiten das Gedenken an die beiden Sachsenherrscher wachhalten.