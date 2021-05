Besucher gehen durch die in den Fels gehauenen Räume der Burgruine Regenstein in Blankenburg.

Die Lutherstadt Eisleben kennen viele – aber haben Sie schon einmal von der "Schweinsburg" mitten im Mansfelder Land gehört? Zu ihrem Namen kommt die alte Burgruine im Dorf Bornstedt durch eine Sage: Ein einziges Schwein habe demnach die Burgbesatzung mit seinem Quieken vor Belagerern gerettet. Im Gemäuer der Ruine erinnert heute noch eine kleine Tafel an das Ereignis. Die Höhenburg wurde Schätzungen zufolge schon im 8. Jahrhundert in Stadtverzeichnissen erwähnt. Wer sich für die Natur rund um die Ruine interessiert, hier ein Insider-Fakt: Im April/Mai blüht das seltene "Frühlings-Adonisröschen" an der Burg Bornstedt. Im Landkreis sei es laut der Touri-Info Eisleben die einzige Stelle, wo diese Pflanze blüht. Von der Burgruine aus bietet sich ein wunderbarer Blick auf das Mansfelder Land. Bei gutem Wetter lässt sich hier sogar bis zum Kyffhäuser-Gebirge blicken.

Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé

Wer Lust auf eine Wanderung hat, kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum Bahnhof "Blankenheim bei Sangershausen" fahren und über Klosterrode bis zur Burguine vorbei an alten Bauernhäusern in circa 1,5 Stunden laufen. Nicht weit entfernt findet sich außerdem das malerische Landschaftsschutzgebiet Eislebener Stiftsholz. "Holz" meint hier Wald – wird im Mansfeldischen aber als solches bezeichnet. Es zeichnet sich durch eine imposante Fläche an Frühlingsblühern aus.



Wem es mit der Natur reicht, sollte unbedingt noch einen Schlenker ins etwa 15 Minuten entfernte Helbra machen. Für Kinder gibt es auf halber Strecke auch noch einen hübschen Spielplatz in Wimmelsburg. In Helbra angekommen heißt es dann: Glück auf! Bei der Erlebniswelt Kupfer des Fördervereins Schmid-Schacht erleben die Besuchenden "Industriegeschichte zum Staunen und Anfassen". Aktuell geht das zwar nur auf der Freifläche – aber das lohnt sich.