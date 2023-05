Die Erfindung des Buchdrucks war ebenso weltverändernd wie die des Internets heute. Wer die alten Maschinen mit ihrem Klackern und Stampfen noch einmal selbst erleben will, der sollte am Internationalen Museumstag die historische Druckwerkstatt des Technikmuseums Magdeburg aufsuchen. Gerade für die jüngste Generation ist das Miterleben eines mechanisch erzeugten Drucks mit alten Lettern ein eindrucksvolles Erlebnis. Groß und Klein können selbst ausprobieren, wie man in der gar nicht so weit zurück liegenden Vergangenheit gedruckt hat.



Außerdem widmet sich das Technische Museum dem Motto des Museumstages: Nachhaltigkeit und Wohlbefinden: So gibt es Angebote, die informieren, wie sich nachhaltiger mit Technik umgehen lässt: Refurbished Laptops oder Ersatzteile aus dem 3D-Drucker sind Thema. Und wer einen leckeren Smoothie möchte, muss ein bisschen in die Pedale treten!