Warum nun dieser sehr persönliche Ansatz? Denn Gundermann, das machen Sie von Anfang an klar, ist nicht irgendein Objekt des Erzählens, sondern jemand, den Sie kannten, verehrten, mit dem Sie sich auf eine sehr persönliche Weise auseinandersetzen?

Gerhard Gundermann 1995 Bildrechte: IMAGO Ich konnte den Film nur so persönlich machen. Ich bin auch tatsächlich auf Umwegen dazu gekommen. Ich habe angefangen als Dramaturgin bei dem Film, dann war ich auf einmal die Autorin und jetzt ist es mein Film geworden. Ich konnte die Geschichte nur so erzählen.



Ich war mit Gundi befreundet und das war einer der Menschen, die mich wahrscheinlich mit am Meisten beeinflusst haben. Und mir war es eben wichtig: es ist irgendwie auch die Geschichte meiner Generation. Es gibt diesen Begriff, den Gundi in dem Film auch nennt, die "übersprungene Generation". Und das ist irgendwie so ein Grundgefühl, was ich mit mir rumtrage und was ich auch in den Liedern von Gundi finde. Also was auch wir als eine bestimmte Generation im Osten, die, wie Gundermann sagt, nie an die Schalthebel der Macht gekommen sind. Und deshalb musste ich diesen Film so subjektiv und so persönlich erzählen.

Es werden auch bestimmte Aspekte einer Generationserfahrung beleuchtet, die in der offiziellen Betrachtung unter den Tisch fallen. Bei all den Jubelfeiern, die wir jetzt noch sehen werden, fehlt so eine Erfahrung und ich denke, das war ihm besonders wichtig. Warum war es wichtig, die mit aufzunehmen?

Grit Lemke Bildrechte: MDR/DOK Leipzig 2013/Martin Jehnichen Ich würde gar nicht sagen, dass diese Leute, die so waren wie Gundi, eine Randerscheinung waren. Das waren Leute, die angetreten sind mit dem Anspruch, so einem utopischen Anspruch, einer besseren Gesellschaft (die die DDR für sie auch nicht per se war) einem anderen Sozialismus. Gundi sagt, wir wollen einen Sozialismus, der das Gegenteil ist von Egoismus. Um diese Gesellschaft ging es.

Und die große Enttäuschung mit dem Ende der DDR war nicht, dass diese DDR weg ist. Der hat, glaube ich, niemand wirklich hinterhergeheult. Sondern die Chance, eine andere Gesellschaft aufzubauen. Und dann gab es kurz diese Chance 1989 mit der Wende – und die war dann sehr schnell wieder vorbei. Demonstanten setzten sich für Gundermann ein Bildrechte: Dok Leipzig/Grit Lemke

Der Gundi hat ja auch dann für die Vereinigte Linke kandidiert. Das heißt, der wollte sich auch reinbringen der hat sich reingeworfen und Stück für Stück ist sozusagen, glaube ich, für ihn und auch für uns alle, sind die Möglichkeiten immer weniger geworden, sich in diesem Land einzubringen, in diesem neuen Land. Und daher kommt diese Fremdheit. Also, vielleicht kann man es als eine fremde Generation auch bezeichnen.

Das Thema Stasi nimmt eine sehr wichtige Rolle in dem Film ein, auch die Verarbeitung. Warum?

Man kann natürlich, wenn man über Gundermann reden will, das nicht ausklammern. Es war mir wichtig, dass es nicht das zentrale Element im Film ist. Aber es gehört auch zu den Widersprüchen, die sich durch seine ganze Figur ziehen.

Und da geht es auch wieder um diesen Utopieverlust: Ich glaube an was und ich werfe mich rein. Ich mache alles, wovon ich denke, das dient dieser Sache. Und dann mache ich vielleicht auch was falsch. Und dann fliege ich auf die Fresse und dann stehe ich wieder auf. Und deshalb muss man das auch erzählen. Es gehört auch zu unserer Geschichte dazu. Auch die Zusammenarbeit mit Silly wird in dem Film betrachtet. Bildrechte: Dok Leipzig/Grit Lemke