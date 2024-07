"Kultur an besonderen Orten" – dafür sind die Altmark Festspiele zuständig. Klassische Musik hören und dabei in einem ehemaligen Stall sitzen, in einem Freilichtmuseum, in einer Feldsteinkirche oder im Schloss. Am Samstag aber findet das Konzert in der sogenannten Strohballenarena in Wittenmoor bei Stendal statt. Auf einem Feld wurden eigens dazu viele, viele Strohballen in einem Kreis aufgestellt und aufgeschichtet. In der Mitte sitzen dann Sie – und die Musiker nebst zwei Flügeln. Auf dem Programm steht "Rhapsody in Blue" von George Gershwin in einer Version mit eben jenen zwei Flügeln. Anschließend übernehmen die Berlin Comedian Harmonists und präsentieren Hits wie "Veronika, der Lenz ist da" oder "Mein kleiner grüner Kaktus" (schon wieder Ohrwürmer).