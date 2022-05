Der MDR-Kurzfilm "Seepferdchen" erhält den 58. Grimme-Preis in der Kategorie "Kinder und Jugend". Das gab das Grimme-Institut am Dienstag bekannt. "Angesichts tiefgreifender gesellschaftlicher wie globaler Veränderungsprozesse, erschütternder Krisen und einer zunehmend digitalisierten Öffentlichkeit, steigen die Anforderungen an ein qualitativ hochwertiges Fernsehprogramm", sagte Grimme-Direktorin Frauke Gerlach.