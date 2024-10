Weimar und Jena sind in "Endzeit" die letzten Bastionen menschlichen Lebens. Von hohen Mauern umgeben sind die beiden mitteldeutschen Städte Safe-Spots. Jene Orte, zu denen die Nicht-Infizierten fliehen wollen. Zwei Jahre ist die Apokalypse her, die Städte werden durch einen unbemannten Güterzug miteinander versorgt. Vivi und Eva wollen mithilfe des Zuges die abgekapselten Städte verlassen. Bildrechte: picture alliance/dpa/farbfilm verleih GmbH | -

Der Film ist eine Auseinandersetzung mit den Themen Schuld und Emanzipation: zwei junge Frauen, die sich mutig der Zukunft stellen und mit der Symbiose, die sie eingehen, nicht nur ihre Freundschaft manifestieren, sondern auch den Willen zu überleben, sich weiterentwickeln und die moralischen Fragen des Fressen-und-gefressen-Werdens ausloten.



"Endzeit" ist nicht nur ein ökologisch-politischer Kommentar, sondern auch ein feministisches Statement mit emotionaler Tiefe. Zwei Hauptdarstellerinnen, eine Regisseurin, die Graphic-Novel-Vorlage einer Frau und fast alle Abteilungen hinter der Kamera ausschließlich mit Frauen besetzt. Die Zombiefilm-Zukunft ist weiblich – das beweist "Endzeit".

Weitere Informationen zum Film "Endzeit"

Deutschland, 2018

Regie: Carolina Hellsgård

Drehbuch: Olivia Vieweg

Schauspieler*innen: Gro Swantje Kohlhof, Maja Lehrer, Trine Dyrholm

Länge: 90 Minuten

FSK: ab 16

Verfügbar: u.a. Prime Video

Wer Angst vor Monstern hat, der bewaffnet sich mit einem selbstgebauten Anti-Monster-Katapult. Zumindest, wenn man knapp sieben Jahre alt ist und Samuel heißt. Wie in "Der Babadook". Die Ausgangssituation ist wie in vielen Horrorfilmen. Eine überforderte, alleinerziehende Mutter, Amelia, und ihr aufmüpfiger, anstrengender Sohn Samuel. Ein echtes Kind zum Abgewöhnen. Es klingt ein wenig plakativ und doch ist hier alles anders. Es geht nicht um blutige Schockmomente und plumpe Horror-Effekt-Hascherei. "Der Babadook" spielt mit einer kindlichen Urangst – der Gute-Nacht-Geschichte. Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

In einer wohl ausbalancierten Mischung aus Psychothriller und Horrorfilm entfaltet sich eine unglaubliche Spannung. Zwischen Mutter, Kind und dem Babadook, einem Mann mit verkrüppelten Fingern und Hut – im Scherenschnitt. Denn die Ängste um ein fiktives Monster werden real.



Der Horror hier kommt ganz subtil, zieht ganz langsam auf. Die Kamera schleicht durch das Haus von Amelia, ein paar wilde Schnitte und Nahaufnahmen der erschrockenen Gesichter sind fast nichts zu dem, was im Film auf der Tonspur passiert. Ein Film, bei dem man danach erstmal unter dem Bett nachgucken wird, ob da nicht vielleicht doch der Babadook liegt.

Weitere Informationen zum Film "Der Babadook"

Australien, 2014

Regie und Drehbuch: Jennifer Kent

Schauspieler*innen: Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall

Länge: 94 Minuten

FSK: 16

Verfügbar: u.a. Freeve, Moviedome Plus

Er ist sowas wie die Mutter aller Zombie-Filme. Der Klassiker "Die Nacht der lebenden Toten" von George A. Romero aus dem Jahr 1968. Ein Klassiker, der auch heute noch funktioniert. Der Ton klingt knarzig, die Bilder sind schwarz-weiß, aber dennoch hat der Film vor fast 60 Jahren das Grauen auf der Kinoleinwand und die Zombies neu definiert und geprägt. Dabei ist die Story recht simpel:



Ein Geschwisterpaar will das Grab ihres Vaters besuchen – und findet sich Sekunden später in einer Zombie-Apokalypse wieder. Die Verstorbenen in der Umgebung erheben sich und versuchen – in Zeitlupe und im Schneckentempo – die noch Lebenden auf ihre Seite zu holen. Mit heraushängenden Gedärmen und Co. Bei der Premiere galt der Film noch als unappetitliches Gruselspektakel, heute ist er absoluter Kult. Bildrechte: picture alliance / Mary Evans/AF Archive | AF Archive

Weitere Informationen zum Film "Die Nacht der lebenden Toten"

USA, 1968

Regie: George A. Romero

Drehbuch: George A. Romero, John A. Russo

Schauspieler*innen: Duane Jones, Judith O`Dea, Karl Hardmann

Länge: 96 Minuten

FSK: 16

Verfügbar: Prime Video

Horrorfans wissen natürlich, dass die fiktive Kleinstadt Haddonfield in Illinois der Schauplatz für den Halloween-Klassiker schlechthin ist. Vor allem, weil es der Film von John Carpenter schon im Namen trägt. 1963 hat der sechsjährige Michael Myers in der Halloween-Nacht seine Schwester getötet, 15 Jahre später gelingt ihm in der gleichen Nacht die Flucht, diesmal hat er es auf das Teenagermädchen Laurie Strode abgesehen. Bildrechte: MDR/FALCON INTERNATIONAL PRODUCT

Der Film war der Auftakt für eine mittlerweile neunteilige Filmreihe, die die Regeln des Slasherfilms nachhaltig beeinflusst hat. Jamie Lee Curtis als ewiges Final Girl, eben jene Protagonistin, die bis zum Ende überlebt und den Mörder zur Strecke bringt, die Erste-Person-Kameraperspektive des Täters und natürlich der Einsatz von Filmmusik. Denn allein das "Halloween"-Thema, das gleich zu Beginn des Films ertönt, erzeugt beim Hören Gänsehaut.

Weitere Informationen zum Film "Halloween – Die Nacht des Grauens"

USA, 1978

Regie: John Carpenter

Drehbuch: John Carpenter, Debra Hill

Schauspieler*innen: Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Nick Castle

Länge: 91 Minuten

FSK: 16

Verfügbar: Prime Video, Joyn

Es muss ja nicht immer ernst zugehen an Halloween. Für den nötigen, morbiden Humor sorgt die Mockumentary "Fünf Zimmer, Küche Sarg", ein kleiner Seitenhieb auf "Twilight" und Co. Es sind wohl die ältesten Protagonisten der Halloween-Filmgeschichte, denn die skurrile WG hat zusammen über 9.500 Jahre auf dem Buckel – und haust wie in einer studentischen Kommune – nur eben mit Nosferatu im Keller, Sex und Blutorgien.



Die Alltagsprobleme sind hausgemacht. Da Vampire kein Spiegelbild haben, sind die Outfits gewöhnungsbedürftig, beim Küssen wird häufig die Hauptschlagader getroffen und Dinnerpartys bekommen eine vollkommen neue Bedeutung – da in der Regel die eingeladenen Partygäste Teil der Menüabfolge sind. Der Film hat einen morbiden Charme und ist so verschroben, dass der gefakte Dokumentarfilm über die Vampir-WG mittlerweile auch in Serie gegangen ist. Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias Clamer