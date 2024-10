Schon mal was von Flenntippl oder Rubebötz gehört? Hierbei handelt es sich um regionale Bräuche, die sich allem Anschein nach parallel zu Halloween entwickelten. So mancher ist sich sogar sicher, dass deutsche Auswanderer die Tradition in die USA mitnahmen und Halloween erfanden. Bildrechte: Hennebergisches Museum

Wie in der Sage um Jack O'Lantern werden um Allerheiligen Futterrüben ausgehölt, zu Fratzen geschnitzt und mit einer Kerze zum Leuchten gebracht. Die Kinder stellen die gruseligen Rüben dann vor die Türen der Nachbarschaft und verstecken sich. Durch grässliches Gejaule werden die nun umstellten Opfer auf die Geister im Vorgarten aufmerksam gemacht. Wer die Geister mit Süßigkeiten besänftigt, bleibt bis zum nächsten Jahr verschont. Mit diesem regionalen Brauch können auch die skeptischsten Halloweenkritiker versöhnlich gestimmt werden.

Kostüme sind ein grundsätzlicher Bestandteil von Halloween. Ursprünglich zur Abschreckung von Geistern gedacht, sind sie heute vor allem ein großer Spaß und dienen dazu, im Schutze der Maskierung ausgelassen zu feiern. Heidi Klums jährliche Halloweenparty in New York mit aufwendigsten Kostümen ist inzwischen Kult. Die Bilder von Heidi als Pfau und Tom Kaulitz als Ei gingen 2023 um die Welt. Bildrechte: picture alliance/dpa/Invision/AP | Evan Agostini

Der Otto Normal-"Halloweenist" bleibt den traditionellen Kostümen treu: Zombies, Hexen und Vampire lassen sich mit ein wenig Glück auch mit den Kleidern aus Omas Kleiderschrank und ein wenig Make-up schnell umsetzen. Bei den lieben Kleinen darf auch gern nochmal die Verkleidung vom letzten Fasching zum Einsatz kommen: Prinzessinen, Dinos, Einhörner und Ninjas sind in großen Gruppen beim Süßigkeiten sammeln vor so mancher Tür sicher auch gruselig genug. Bildrechte: IMAGO / AFLO

Einer der neueren Halloween-Trends sind Kostüme für Vierbeiner. Am Halloween-Abend muss also auch auf der Gassirunde mit kleinen Kürbissen, Hot Dogs, Fledermäusen und Spinnen an der Leine gerechnet werden.

Schätzungen von Experten der Public Health zufolge wandern an Halloween in den USA bis zu 7.000 Kilokalorien in einen Kinderkörper. Das ist mehr als dreimal soviel wie ein erwachsener Mensch am Tag zu sich nehmen sollte. Die Ursprünge des beliebten Brauches "Trick or Treat", bei dem die Kinder in Kostümen von Tür zu Tür durch die Nachbarschaft ziehen und Süßigkeiten einfordern, liegen tief im europäischen Brauchtum. Vermutlich entwickelte sich die Tradition aus dem keltischen Brauch, Geister mit Waren zu besänftigen und dem im Mittelalter in England praktiziertem "Souling", bei dem die Armen um Speisen baten und dafür Gebete anboten. Bildrechte: imago images / ingimage

Ab den 30er-Jahren setzte sich dieses Element der Halloween-Tradition allmählich durch und erreicht jährlich neue Rekordzahlen an Umsätzen. Dabei bleibt der Amerikaner den typischen amerikanischen Süßigkeiten treu: bunte Schokolinsen, Schokoladenriegel und Erdnussbutterpralinen führen seit Jahren die Rangliste der "Trick or Treat"-Süßigkeiten an.



In Deutschland an jeder Tankstelle erhältlich sind diese typisch amerikanischen Süßigkeiten zu Halloween bei uns nicht priorisiert. Es wird genommen, was in die Tüte passt, im besten Fall Farbstoffe und auf keinen Fall Vitamine enthält. Wer sicher gehen will, dass im nächsten Jahr niemand mehr bei ihm klingelt, hält Äpfel und Mandarinen bereit.

Ist Ihnen schon aufgefallen, dass in den meisten großen Gruselfilmen zu Halloween Vollmond ist? Der Vollmond hat seit jeher eine besondere Faszination auf den Menschen ausgeübt und ist in vielen Kulturen ein Symbol für das Unheimliche und das Übernatürliche. In der europäischen Mythologie wird er oft mit Werwölfen, Hexen und geheimnisvollen Kräften in Verbindung gebracht. Besonders an Halloween verstärkt der Vollmond den Reiz des Festes und intensiviert die magische Stimmung. Bildrechte: IMAGO / Science Photo Library