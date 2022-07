Der MVT vertritt die Museen im Freistaat Thüringen in ihrer Gesamtheit gegenüber der Politik und den Trägern der Einrichtungen. Er agiert als zentraler Gesprächspartner für weitere Einrichtungen und Partner aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Es bestehen zahlreiche Kooperationen und Netzwerke mit Thüringer Kulturinstitutionen, zu nationalen Museumsorganisationen sowie zu Universitäten und Fachhochschulen. Der MVT vergibt jährlich mehrere Auszeichnungen an Museen oder Personen, die sich um die Museumslandschaft in Thüringen besonders verdient gemacht haben.