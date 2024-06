Women in Jazz ist das wichtigste Jazzfestival in Sachsen-Anhalt. Selbst in Europa ist ein solches Treffen von Jazzmusikerinnen aus allen Teilen der Welt einmalig. Ziel ist es, kreative und künstlerisch herausragende Projekte von Jazzmusikerinnen zu präsentieren. Das Konzertprogramm wird ergänzt durch Performances, Jazzdance oder Jazzfilme, Ausstellungen und Seminare. Zu den Veranstaltungsorten gehören die Oper Halle sowie die Georg-Friedrich-Händel-Halle.