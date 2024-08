"Natur und Mensch: Damit ist es nicht gut ausgegangen, und Caspar David Friedrich hat das Malheur schon gemalt", so heißt es auf der Cover-Rückseite des kleinen, handlichen Buches. Eberhard Rathgeb, der auch über Hegel, Hölderlin, Schopenhauer, Nietzsche und Kierkegaard geschrieben hat, widmet sich auf 200 Seiten dem Maler. Friedrich sei, so Rathgeb, "der modernste unter den Romantikern, weil er, was er sagen wollte, in einer anderen Sprache vortrug, in Bildern, die sich nicht in Worte übersetzen lassen."

Bildrechte: Insel Verlag

Klug den Bogen in seine Zeit spannend, nimmt Rathgeb das Publikum mit in Friedrichs Welt. Er lotst hinein in die Philosophie der Zeit und das Denken jener, die damals Impulse gaben und das Neue wagten: so wie Fichte, Schlegel, Schelling in Jena oder Kant in Königsberg. Seine Schriften zur "Kritik der reinen Vernunft" – bei Erscheinen war Friedrich sieben Jahre alt – ziehen sich durch eine neue Epoche, die manche in Buchstaben – und der Maler Friedrich später eben in Bilder übersetzen wird.