Hasenkind Paul ist bei seinem Opa, dem Shorts tragenden Storch zu Besuch. Dessen Haus ist so gemütlich, es gibt also keinen Grund nach draußen zu gehen. Denn dieses Draußen, diese Natur, ist Paul nicht geheuer: zu viel Sonne ist eh ungesund und im Gras könnten Insekten überleben, die schlimme Krankheiten übertragen. Doch dann entert die Natur plötzlich das Haus – mit einem Wespennest, mitten in der Küche! Paul und sein Opa müssen raus. Zum Glück ist Opa für solche Momente gut ausgestattet. Im Schuppen lagert alles, was man zum Übernachten in der Natur braucht. Unterwegs besprechen die beiden, was man für ein Zeltabenteuer wissen muss. Welche Stelle ist geeignet? Wie macht man Feuer? Wie fängt man Fische - und, fast noch wichtiger - was bietet der Wald an Essbarem, wenn sich kein Anglerglück einstellen will?