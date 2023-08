Eine ganze Schafherde in einer Etagenwohnung, das kann eigentlich nur Chaos bedeuten. Doch in diesem Vorlesebuch bringen die vierbeinigen Rasenmäher jede Menge Spaß und sogar Harmonie in die Familie.



Lola und Jope wollen unbedingt ein Haustier, doch die Eltern sind nicht zu überzeugen: Mama ist allergisch auf Hunde, Papa kann Katzen nicht leiden. Als den Kindern unerwartet eine ganze Schafherde bis in die Wohnung folgt, befürchten sie Schlimmes. Doch sie haben die Überzeugungskraft der entspannten Mitbewohner unterschätzt. Selbst der dauerschreiende kleine Bruder Ralle beruhigt sich nämlich sofort bei einem Schaf-Ritt.



In vielen lustigen Szenen wird beschrieben, wie der Alltag von Familie Bollermann auf den Kopf gestellt wird. Auf fast jeder Doppelseite unterstreichen große farbenfrohe Illustrationen diese manchmal auch herrlich alberne Geschichte. Insgesamt 9 Kapitel hat das Buch. Sind sie abgeschlossen, darf einer der beiliegenden Aufkleber das im Buchdeckel vermerken. Im Anhang gibt's noch interessantes Zusatzmaterial: Hier findet man eine Anleitung zum Kresse-Ziehen und die Spielregeln von "Schaf ärgere dich nicht". Wirkt das Ende mit Schäfer Tommi für die Vorlesenden vielleicht etwas zu übertrieben – der Humor des Buches kommt bei Kindern bestimmt gut an. Eins ist am Ende für alle klar: Schafe haben als Haustiere nur Vorteile.