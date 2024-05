In ihrem vielbeachteten Buch "Klassenbeste. Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet" hat die Leipziger Journalistin und Literaturkritikerin das Thema Herkunft auf sehr persönliche und eindrucksvolle Weise verhandelt. Nun widmet sie sich in einem schmalen aber sehr informativen Band dem Begriff, der aus Herkunft ein Stigma macht: Klassismus. Bildrechte: Reclam Verlag

Marlen Hobrack fragt, warum die Herkunft gerade in Deutschland noch immer so entscheidend für den Lebenslauf ist, warum es uns so schwer fällt, über Klassenzugehörigkeit zu sprechen und woran man eigentlich die Mittelklasse erkennt. Ein erhellender und kluger Essay, der ein großes Thema mit leichter Hand erklärt.

Angaben zum Buch Marlen Hobrack: "Klassismus"

Reclam 2024

100 Seiten

12 Euro

ISBN: 978-3-15-020714-7

Vor 75 Jahren, am 21. Mai 1949, nahm sich der Schriftsteller und Journalist Klaus Mann das Leben. Geboren 1906, führte er das ausschweifende und bewegte Leben eines hochbegabten Dandys, der sich immer wieder gegenüber seines (Über)vaters Thomas Mann behaupten musste. Bildrechte: rowohlt Berlin

Während seine Jugend in München noch wohlbehütet war und die Weimarer Republik ihm erste berufliche Chancen bot, begann mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten eine ruhelose Odyssee, die den Exilanten nach Frankreich, in die Niederlande und später in die USA führte und zugleich große Romane wie "Mephisto" hervorbrachte. Thomas Medicus beschreibt vor allem die zerrissene Persönlichkeit Klaus Manns, die zu Extremen neigte und einen scharfen Verstand mit tiefer Verzweiflung vereinen musste. Ein eindrucksvolles Porträt.

Angaben zum Buch Thomas Medicus: "Klaus Mann. Ein Leben"

Rowohlt Berlin 2024

544 Seiten

28 Euro

ISBN: 978-3-7371-0154-7

Auf vielen Fotos von Bertolt Brecht sieht man den Dichter und Dramatiker mit einer Zigarre im Mund. Es ist nicht der einzige Hinweis auf die Lebensart eines Mannes, der es sich gern gut gehen ließ. Ob im Exil in Dänemark und den USA in den 30er-Jahren, ob in Ostberlin, wo er 1949 das Berliner Ensemble gründete: Eine gute Wohnung musste sein und ein ordentliches Auto auch. Bildrechte: Kirchner PR/Berenberg Verlag

Dass für die Einrichtung des bequemen Zuhauses und die Versorgung mit allen Annehmlichkeiten vor allem Bertolt Brechts Frauen und Geliebte sorgten, auch davon handelt das Buch von Ursula Muscheler. Sie zeigt einmal mehr, dass ein großer Schriftsteller seinen Erfolg auch seinen Partnerinnen verdankt, die ihm den Rücken freihalten und, im Falle Brechts, die Zigarren besorgen.

Angaben zum Buch Ursula Muscheler: "Ein Haus, ein Stuhl, ein Auto. Bertolt Brechts Lebensstil"

Berenberg 2024

160 Seiten

26 Euro

ISBN: 978-3-949203-78-7

Das Thema Europa lässt Robert Menasse nicht los. Das bewies er schon in seinem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman "Die Hauptstadt", der die Brüsseler Bürokratie parodiert. Auch "Die Erweiterung" widmet sich der Europäischen Union, diesmal aus der Perspektive Polens. Nun hat der Wiener Schriftsteller eine "Streitschrift für das Friedensprojekt Europa" geschrieben. Bildrechte: Suhrkamp Verlag