Majdi Abdulhag: Meine Tochter war gerade geboren. Sie ist im August geboren und wir wohnten in Niederzimmern. Und es gab keine Handys im Sinne von was wir heute haben. Wir hatten ein altertümliches Gerät. Wir hatten auf alle Fälle sehr schlechten Empfang. Und das Telefon klingelt, ich gucke drauf und sehe, es ist Dr. Post [Anm. d. Red.: Bernhard Post, langjähriger Direktor des Hauptsstaatsarchivs Weimar und Direktor des Thüringer Landesarchivs, inzwischen pensioniert] und sage: Wo brennt's? Denn Dr. Post ruft nicht in der Nacht an, außer man hat Wasser, Havarie oder sowas – und er sagt: die Herzogin. Ich habe meine Parterin darum gebeten, unsere Tochter ins Bett zu stecken und bin sofort losgefahren.

Ich bin angekommen, hab mir das angeguckt, war schon ein bisschen geschockt, habe angefangen mitzumachen, bis ich an Dr. Knoche [damaliger Direktor der Bibliothek; Anm. d. Red.] herankam. Und dann habe ich ihm gesagt: Was halten Sie davon? Ich besorge so viele Kartons, dass wir einfach nicht auspacken müssen. Wir packen alles in Kartons, sind effizienter, sind schneller für den Weitertransport, der notwendig ist. Wir können nicht unten die Tiefenmagazine vollstapeln. Wir schleppen sonst die ganze Feuchtigkeit in die Tiefenmagazine. Wir gefährden quasi alles andere – nicht mit Feuer, sondern mit dem anderen Teufel: Schimmel, Feuchtigkeit [durch die Löscharbeiten wurden die Bücher nass; Anm. d. Red.]. Das hat er bestätigt.



Aber wie rettet man Bücher? Dann kam: Klar, sie müssen alle gekühlt werden. Dann wurde mit dem Weimarer Kühlhaus gesprochen. Denn die müssen immer die Hygienebestimmungen bedenken: Jetzt habe ich ein Kühlhaus, ich pack das voll mit Büchern – das ist normalerweise mit Lebensmitteln bepackt. Darf ich wieder Lebensmittel reintun? Muss ich reinigen? Leider muss sich der Kühlhaus-Betreiber solche Gedanken machen. Und wenn ich mich nicht irre, war es zwei Tage später, dass dann die Lkw Richtung Leipzig mit Kartons gerollt sind [ins Leipziger Zentrum für Bucherhaltung, wo die Bücher gefriergetrocknet wurden; Anm. d. Red].