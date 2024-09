Bildrechte: Foto: Hannes Bertram, Klassik Stiftung Weimar

5 Fakten Das macht die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar so einzigartig

02. September 2024, 10:57 Uhr

Weit über Weimar hinaus sorgte der Brand vor 20 Jahren am 2. September 2004 für Aufsehen: wegen der besonderen Geschichte und dem einzigartigen Bestand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, die zum Welterbe der Unesco gehört. Wie nur wenige Orte macht sie den Kosmos der Weimarer Klassik erlebbar. Kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe hatte einst die Oberaufsicht. Zu den Schätzen gehören die weltgrößte "Faust"-Sammlung, eine Bibel von Luther von 1534, mittelalterliche Handschriften, historische Landkarten und Gemälde. Fünf Fakten, was die Bibliothek so einzigartig macht: