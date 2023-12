Interesse an einem gänzlich anderem Weihnachtsalbum? Wobei: Album ist etwas übertrieben. Konstantin Gropper alias Get Well Soon hatte 2008 diese insgesamt sieben Songs in einer vorweihnachtlichen Sonderedition seinem gefeierten Debüt-Album "Rest Now, Weary Head!" beigelegt. Mittlerweile ist es auch unabhängig davon erhältlich.

Gropper schwelgt hier im ewigen Eis! Es klingelt und strotzt. Glöckchen bimmeln, Streicher seufzen und es knistert im Kamin. Er reist zum Pol und lässt in "Listen! Those lost at sea sing a song on christmas day" eine traurig im Chor singende U-Boot-Besatzung im Eismeer versinken. Er zitiert in "You’re using all your senses, just for being sad" frech das weltberühmte Thema aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" von Karel Svoboda und bläst mit einem sechs-minütigen Shoegazer-Gitarrengewitter im finalen Song auch noch die letzte Kerze aus.