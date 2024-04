Bildrechte: IMAGO / opokupix

Live-Musik erleben Von Soul bis Punk: Die besten Konzerte im Mai 2024

30. April 2024, 15:53 Uhr

Lust auf ein Konzert? Im Mai 2024 treten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen tolle Musikerinnen und Musiker auf: In Halle tritt Soulsängerin Joy Denalane auf, Indie-Ikone Phillip Boa ist in Zwickau zu erleben und Singer-Songwriterin Alin Coen kehrt zurück nach Weimar. Hier sind unsere Tipps für Live-Musik im Mai, sortiert nach Regionen mit Terminen und Adressen.