13. Januar 2025, 04:00 Uhr

Ein Festival wie das Wacken wäre in der DDR undenkbar gewesen. Doch die Heavy-Metal-Szene war lebendig: Von Rostock über Berlin, Magdeburg bis Tambach-Dietharz gab es Bands wie Formel 1, Biest oder Macbeth, die ihre Fans begeisterten. Sie spielten nicht in riesigen Stadien, sondern auf kleinen Bühnen, wo das Publikum noch den Schweiß der Musiker spürte. Der Ost-Metal hatte einfach seinen ganz eigenen Charme, wie die Bilder aus der Galerie beweisen. Mehr dazu gibt es auch in der brandneuen Staffel unseres Podcasts "Iron East-Heavy Metal im Osten".