Berlin: Thrashing East

Anders als viele andere legendäre Festivals fand das Thrashing East nur ein einziges Mal statt. Genau deshalb wurde es zum Schlüsselmoment für die ostdeutsche Metal-Szene. In der ausverkauften Werner-Seelenbinder-Halle in Berlin-Prenzlauer Berg spielten am 4. März 1990 die Bands Kreator, Tankard, Sabbat und Coroner ein Konzert, das den großen Umbruch begleitete und tausende von "Heavies" mit einem exzellenten Sound begeisterte – was vielleicht einige darüber hinwegtröstete, dass nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt wurde.

Das vom Label Noise Records und der Jungliberalen Aktion organisierte Festival mit den Größen des westdeutschen und internationalen Thrash-Metals schrieb zweifellos Geschichte, zog aber ebenso Kritik nach sich. Denn es stellte sich die Frage, ob damit der Ausverkauf der Szene begonnen hatte?

Ballenstedt: Rockharz Openair

Im Jahr 1993 veranstaltete die Initiative "Rock gegen Rechts" in der Stadthalle Osterode im Harz ein Festival, das mit Bands wie den Abstürzenden Brieftauben rund 1.400 Menschen anzog. Das markierte den Startschuss für das Rockharz Openair, das nach einigen Ortswechseln seit 2009 auf dem Flugplatz Ballenstedt stattfindet und heutzutage als eines der größten Metal-Festivals Deutschlands gilt.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

Der Fokus verschob sich im Laufe der Jahre von Südniedersachsen nach Sachsen-Anhalt, zugleich wurden die Sounds immer härter: Waren in Anfangszeiten Bands wie die Harzer Power-Metaller Dark At Dawn noch in der Unterzahl, zieht das Festival mittlerweile Größen der internationalen Metal-Szene an: Amon Amarth, Blind Guardian, Cradle of Filth und Heaven Shall Burn waren mehrmals zu Gast.

Ferropolis / Gräfenhainichen: Full Force

Wer über Metal-Festivals in Ostdeutschland spricht, kommt um das Full Force nicht herum. Inspiriert vom niederländischen Festival Dynamo Open Air organisierten ein paar Musikbegeisterte im Jahr 1994 im Stadtpark von Werdau bei Zwickau erstmals das Festival, das in den Folgejahren beständig wuchs und deshalb mehrfach seinen Standort wechseln musste – in Hochzeiten kamen rund 30.000 Menschen.

Bildrechte: MDR/Martin Moll

Aus gutem Grund. Iron Maiden, Rammstein, Slayer, Slipknot: Deutsche und internationale Bands zog es jeden Sommer zum Full Force, das seit dem Jahr 2017 in Ferropolis vor imposanter und für ein Metal-Festival nur passender Kulisse stattfand. Fand? Richtig: Im Jahr 2025 wird es wegen "vielschichtiger Gründe" keine Ausgabe geben. Weitergehen soll es im Jahr 2026.

Bei Weimar: Party.San Metal Open Air

Für Fans der härteren Gangart ist eine jährliche Reise nach Thüringen verpflichtend. Auf dem Flugplatz Bad Berka südlich von Erfurt fanden im Jahr 1996 erstmals 200 Metalheads für das Party.San Metal Open Air zusammen, das im Jahr 2011 auf den Flugplatz Obermehler-Schlotheim in der Nähe von Weimar umzog. Black, Death, Doom und Thrash und verwandte Spielarten des extremen Metals stehen dort jährlich auf dem Programm, zu den Dauergästen gehören neben den Apokalyptischen Reitern aus Thüringen auch die Death-Metal-Legenden von Dying Fetus.

Bildrechte: IMAGO / Axel Heyder