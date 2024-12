Bildrechte: picture alliance / Captital Pictures | Martin Harris

Zweite Staffel Fünf Gründe für den Podcast "Iron East – Heavy Metal im Osten"

Hauptinhalt

27. Dezember 2024, 04:00 Uhr

Schon die erste Staffel des Podcasts über Heavy Metal begeisterte nicht nur Fans, sondern auch Musikinteressierte ohne große Metal-Erfahrung. Jetzt geht "Iron East" in die zweite Runde. In "Heavy Metal im Osten" reist Host Jan Kubon in die 1990er- und frühen 2000er-Jahre in Ostdeutschland. Wie entwickelte sich der Ost-Metal nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung? Und was ist vom Spirit des "Iron East" bis heute geblieben? Fünf Gründe, warum sich die zweite Staffel in der ARD Audiothek lohnt.