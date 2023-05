Einst war Glauchau jedes Jahr ein beliebter Treffpunkt für Indie- und Schwarze Szene – dank des Woodstage Summer Open Airs, das in den Neunzigern und Nuller-Jahren im Glauchauer Gründelpark stattfand. So spielten 2002 hier unter anderem The Cure und als Co-Headliner Madruga. Zumindest letztere kommen jetzt nach gut 20 Jahren zurück in den Gründelpark. Dass die norwegische Band überhaupt wieder auf Bühnen steht, ist allein schon eine Überraschung. Über zehn Jahre hatten sie pausiert, um dann das 20-jährige Jubiläum ihrer längst schon klassischen Debütplatte "Industrial Silence" zu feiern und auf eine gefeierte Comeback-Tour durch Europa zu gehen. Umso schöner, dass sie nun auch wieder in Glauchau ihre Songs zwischen Mitternacht und Morgengrauen (der portugiesische Bandname bezeichnet genau diesen Zeitraum) spielen.