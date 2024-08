Bildrechte: Colourbox.de

Disco-Revival Disco 2.0: Neue Konzepte für Clubs und Partys

12. August 2024, 04:00 Uhr

Seit im Mai 1959 die erste Diskothek in Deutschland öffnete, ist viel passiert. Damals wurde Musik vom Plattenspieler gespielt, um die Illusion einer Tanzkapelle auf der Bühne zu erzeugen. In den 70er-Jahren zog der Musik- und Tanzstil "Disco" durch das Land. In den 90er-Jahren war ganz Deutschland dann im Technofieber. Seit den 2010er-Jahren ist es für Clubbesitzer allerdings immer schwieriger geworden, die Tanzflächen zu füllen. Und viele Clubs schlossen aufgrund der Corona-Pandemie für immer ihre Türen. Wer es durch diese Zeit geschafft hat, kann von Glück sprechen. Durch den Dresdner DJ und Produzenten Purple Disco Machine erlebt Disco ein Revival. Aber Clubs müssen kreativ bleiben. Neue Konzepte sollen helfen, mehr Zielgruppen anzusprechen. Ein Überblick über Veranstaltungen in Leipzig, Magdeburg, Jena, Zwickau und Wittenberg: