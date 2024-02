Rick McPhail kennt man als Gitarrist von Tocotronic, doch der Musiker hat auch andere Projekte am Laufen: Eins davon ist die Band Mint Mind, die nach eigener Beschreibeng "Heavy music for nerdy people" macht – wobei man das "for" auch mit "from" ersetzen könnte. Und so richtig heavy ist die Musik auch nicht, aber doch spielen neben Gitarren hier vor allem Synthesizer und Effektgeräte eine entscheidende Rolle.



Das neue Album des Trios, bei dem neben Rick McPhail noch die beiden Hamburger Christian Klindworth (Fluppe) und Friedel Viegener spielen, heißt "VG+", was eine Abkürzung zur Bewertung von gebrauchten Vinyl-Schallplatten ist und "Very Good +" bedeutet. Noch besser als auf Schallplatte funktioniert dieser Indierock aber live, wie sie in Chemnitz und in Zwickau beweisen werden.