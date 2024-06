8. Juni Das Kosmos-Festival in Chemnitz ist wieder da

Hauptinhalt

07. Juni 2024, 15:36 Uhr

Nach Absagen in den letzten Jahren findet das Kosmos-Festival am Samstag wieder statt. Zu erleben sind mehr als 150 Konzerte, Gespräche, Sportevents und Clubmusik. Hier will sich die Stadt mit ihren Bürgerinnen und Bürgern weltoffen und tolerant präsentieren und so ein anderes Bild von Chemnitz zeichnen, als das, was viele nach den rechten Ausschreitungen von 2018 hatten. Neben Bands wie Silbermond und Culcha Candela gibt es Rap von Megaloh und 102 BOYZ, Electro von Boys Noize oder Indie-Pop mit Soffie.